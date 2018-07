Metrópoles fazem acordo para evitar 45% das emissões

Enquanto diplomatas e representantes dos chefes de Estado participavam de árdua negociação para fechar um esboço do documento final da Rio+20, as 59 cidades que integram o grupo C-40 e a Cúpula dos Prefeitos apresentavam, pela manhã, um comunicado em que se comprometiam a adotar medidas para evitar a emissão de 1,3 bilhão de toneladas de gases responsáveis pelo efeito estufa até 2030.

Caso consigam cumprir a meta, as cidades do C-40 emitirão em 2030 uma quantidade de poluentes 45% menor do que previsto atualmente. Em valores nominais, as maiores metrópoles do mundo estão se comprometendo a manter daqui a 18 anos os mesmos níveis de poluição registrados em 2010.

Todas as promessas fazem parte, no entanto, de uma carta de intenções. Prefeitos e representantes municipais não assinaram um tratado ou protocolo regido por legislação internacional.

Na solenidade comandada pelo prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que também preside o C-40, os representantes das cidades cobraram dos governos centrais de seus países mais apoio e autonomia para políticas públicas locais. Eles ainda reforçaram que pretendem cumprir suas metas mesmo que os chefes de Estado não cheguem a um consenso na cúpula.

"As metrópoles já estão implementando estratégias de redução de gases de efeito estufa. Todas as cidades do C-40 têm programas em andamento. Não esperamos pelos governos nacionais tomarem a dianteira e liberarem recursos", disse Bloomberg. "Mas precisamos da autonomia e das ferramentas para implementar nossas políticas."

Em toneladas. As cidades membros da organização emitiram 1,7 bilhão de toneladas de gás carbônico em 2010 e projetam que esse montante chegue a 2,9 bilhão de toneladas até 2030, segundo dados do grupo. Mas, se cumprirem as metas, os municípios vão lançar em torno de 1,6 bilhão de toneladas em 2030.

Os dados e reduções previstas consideram 48 das 59 cidades do C-40. Trata-se dos municípios que têm informações detalhadas emissões e investimentos.

"O mais importante é o compromisso das cidades de deixar de emitir mais de um bilhão de toneladas de gases do efeito estufa. Até 2020, já evitaremos 250 milhões de toneladas. Isso é impacto fantástico", disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes. "Seria muito confortável a gente ficar esperando dos chefes de estado e de governo que eles tomem as decisões e façam tudo."

O prefeito do Rio admitiu que precisará fazer novos cálculos para as metas. A cidade ainda não contabiliza as emissões da Companhia Siderúrgica do Atlântico, que, segundo estudo da Coppe/UFRJ, representará 75% do total dos poluentes do município quando estiver em plena operação.