MetrôRio funcionará das 7 às 23 horas neste feriado da República

Nesta terça, 15, feriado da Proclamação da República, o MetrôRio vai operar das 7 horas às 23 horas, com transferência na Estação Estácio entre as Linhas 1 e 2.

As linhas de integração expressas também circulam com o mesmo esquema de horário do metrô no período, com exceção das linhas 913 e 616, que saem da Estação Nova América/ Del Castilho para o Fundão e não circulam nos feriados e finais de semana.

Ainda nesta terça, o MetrôRio vai estender o horário de funcionamento da Estação Praça Onze até meia-noite para garantir a volta para casa do público que for ao show da cantora Britney Spears, que acontece na Apoteose. As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque depois das 23 horas.

Os ônibus que saem das Estações Botafogo e Ipanema/General Osório em direção à Gávea funcionarão até a chegada do último trem. Haverá uma bilheteria extra em Praça Onze, além de reforço no número de agentes de segurança e de atendimento nas estações.

Na próxima quarta-feira, 16, o MetrôRio volta a operar de 5 horas à meia-noite, com a Linha 2 direto de Pavuna a Botafogo.