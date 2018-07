MetrôRio realiza teste aberto à imprensa com novo trem

Especialistas em transporte e funcionários do metrô denunciaram que a concessionária estaria fazendo as obras de diminuição das plataformas para evitar colisões laterais dos novos trens. As composições compradas na China seriam, segundo as denúncias, mais leves que os atuais trens e por isso sofreriam mais trepidações podendo causar choques nas plataformas.

Segundo o diretor de engenharia da concessionária, Joubert Flores, as reformas integram um plano de 54 intervenções da empresa previstas no acordo para a compra dos novos trens. As reformas nas estações, que incluem obras de raspagem das plataformas, e modificação na sinalização dos túneis, custou cerca de R$ 600 mil. Segundo a concessionária, o objetivo é garantir maior margem para manobras dos trens em caso de emergências, atendendo a padrões internacionais de distâncias entre trens e plataformas.

"Numa eventual contingência, o trem pode oscilar e para facilitar sua remoção das plataformas é que estão sendo feitas as raspagens. Nós poderíamos abrir mão de padronizar as distâncias, mas tecnicamente é importante, embora para o usuário seja imperceptível", afirmou o diretor de engenharia. A empresa é alvo de uma ação do Ministério Público do Rio que questiona a realização das obras na estação. O MP-RJ deu um prazo de 30 dias para que a empresa e as agências reguladoras do governo estadual apresentem um relatório sobre as reformas. A concessionária MetrôRio informou que o MP-RJ foi convidado a acompanhar os testes e as informações sobre os novos trens.

Joubert Flores explicou que não há risco de colisões e que os novos trens têm as mesmas dimensões das antigas composições, comprados nas décadas de 70 e 90. Ele também negou que os trens sejam mais leves que as atuais composições em operação. "As composições contam com quatro vagões com motor e dois a reboque. Este sistema é mais sustentável, pois consome até 30% menos energia", afirmou.

Previstos para entrar em operação no final de agosto, a primeira composição comprada da China passa por testes diários desde junho. Ela será integrada à linha 2 do metrô. Ao todo, 19 novos trens devem ser incorporados à frota do Metrô carioca até março. Desse total, 7 trens ainda estão em construção, seis estão embarcados à caminho do Rio e dois estão no porto. Os demais passam por testes operacionais.

Os novos trens foram comprados em 2008 de uma empresa chinesa ao custo de R$ 320 milhões, pagos pela empresa como contrapartida à prorrogação da concessão para operação do metrô. Com a renovação da frota, a expectativa é de que o intervalo entre a circulação dos trens caia dos atuais cinco minutos para até dois. "O sistema funciona em carrossel, então todos os trens tem que ter as mesmas características. Por isso, não adianta aumentar a velocidade dos trens mais modernos e os demais continuarem no ritmo atual", afirmou Flores.