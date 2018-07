Metroviários aceitam acordo e cancelam greve em SP Os metroviários de São Paulo decidiram aprovar a proposta de pagamento da participação dos lucros e resultados (PLR) feita pelo Metrô e cancelar a greve, que poderia começar na quarta-feira. Em audiência de instrução e conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região (TRT) na tarde desta terça-feira, ficou acertado que o cálculo da PLR obedecerá aos critérios do último ano e o pagamento será feito em fevereiro de 2013. Os trabalhadores do Metrô aprovaram o acordo em assembleia no início desta noite. A liminar que previa multa diária de R$ 100 mil em caso de paralisação foi mantida na audiência do TRT.