Metroviários ameaçam greve em SP a partir de quarta Metroviários da capital paulista decidiram hoje entrar em greve a partir do dia 1º de junho, caso o governo estadual não conceda o aumento salarial pedido pela categoria. Depois de cinco reuniões, o Metrô ofereceu 6,39% de aumento, segundo o sindicato. Os trabalhadores pedem 10,79%, equivalentes à inflação acumulada no último ano de acordo com a medição do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).