Metroviários de Brasília voltam ao trabalho nesta quarta

Na tarde de ontem, em sessão de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho/10ª região, foi afastada a abusividade da greve e determinado o imediato retorno dos metroviários ao trabalho.

Ficou determinada ainda a compensação dos dias parados para os grevistas e a continuidade da negociação com a Companhia e o Sindicato dos Trabalhadores em empresas de Transportes Metroviários (Sindmetrô), em prazo estipulado de 15 dias a partir da publicação do acórdão da decisão.

Os metroviários entraram em greve por tempo indeterminado em dezembro, após negociações com a empresa e o governo ao longo do ano, segundo o Sindmetrô.

Além do aumento salarial, os metroviários reivindicavam melhorias no sistema de trens, estações e manutenção, cumprimento do acordo coletivo e a execução de um concurso público para contratar mais funcionários.