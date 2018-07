Metroviários de São Paulo podem parar na terça-feira Os metroviários podem fazer paralisação de 24 horas na terça-feira, por conta da falta de avanço nas negociações salariais com a empresa, segundo o Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Uma nova assembleia está marcada para segunda-feira para avaliar a campanha e organizar a possível paralisação. A decisão em manter a greve foi tomada anteontem em assembleia da categoria, que aguardava uma nova proposta da empresa. Segundo o sindicato, não houve formalização de nenhuma melhoria com relação à proposta feita pelo Metrô no dia 18. As informações são do Jornal da Tarde.