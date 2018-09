Metroviários de SP aceitam proposta descartam greve Os metroviários de São Paulo aceitaram no final da tarde de hoje a proposta de reajuste salarial feita pela Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (Metrô). A ameaça de greve feita na semana passada fica, portanto, descartada. Os trabalhadores pediam aumento real de 10%, mas entraram em um acordo com o Metrô e ganharão reajuste total de 6,08%. Segundo nota do Sindicato dos Metroviários, a Companhia se comprometeu a pagar a participação nos resultados de, no mínimo, R$ 3 mil por ano. Todos receberão R$ 2.385 fixos, mais 40% do salário nominal. O valor será pago em fevereiro de 2009. Ficou estabelecido ainda que em 45 dias a empresa apresentará aos funcionários uma proposta de plano de carreira.