Metroviários de SP fazem acordo e desistem de greve Os metroviários de São Paulo fizeram uma mobilização na estação da Sé, no centro de São Paulo, por volta das 18h, cobrando a implementação do plano de carreira, além dos valores referentes a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). A categoria e a direção do Metrô fizeram um acordo, o que impediu uma possível greve.