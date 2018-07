Metroviários de SP ganham novo uniforme na 2ª-feira A partir de segunda-feira, os funcionários do Metrô de São Paulo vestirão novos uniformes. O antigo conjunto de calça azul marinho e camisa verde clara será substituído por modelo mais moderno, com cores vibrantes. As novas peças terão camisas listradas em azul marinho e calças no mesmo tom. A novidade são as faixas refletivas na altura dos ombros, cintura e joelhos. O objetivo da mudança é facilitar a localização dos metroviários nas plataformas e vias de acesso aos trens. ?As faixas refletivas ajudarão os usuários a reconhecer com mais rapidez os funcionários e também se enquadram nos padrões exigidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas?, explica Wilmar Fratini, gerente de Operações. A troca ocorrerá, inicialmente, nas sete estações mais movimentadas do sistema: Luz e São Bento, na Linha 1-Azul; Paraíso, na Linha 2-Verde e Corinthians-Itaquera, Sé, Anhangabaú e Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha. Os atuais uniformes estão em uso desde 1989 e o novo modelo foi confeccionado de acordo com uma pesquisa entre funcionários e passageiros. A decisão pela mudança de uniforme ocorre após o Metrô registrar aumento de passageiros. Desde 2006, quando houve a implantação do bilhete único, o Metrô teve acréscimo de 750 mil pessoas por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.