Metroviários de SP podem fazer greve a partir de 5ªf Os metroviários de São Paulo aprovaram em assembleia na noite desta quinta-feira greve por tempo indeterminado a partir do dia 4 de outubro. De acordo com o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a intenção é liberar a entrada da população sem cobrança de tarifa. Caso os funcionários sejam ameaçados pela empresa de pagar as passagens não cobradas, contudo, a greve deve acontecer de forma tradicional, com a paralisação da operação.