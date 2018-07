Os motoboys devem se concentrar às 10h na sede do Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas (Sindimoto), no Brooklin, zona sul de São Paulo De lá, os motoqueiros devem sair em direção às Marginais do Pinheiros e do Tietê. Outras avenidas devem entrar no roteiro da categoria. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.