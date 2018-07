Metroviários decidem não entrar em greve em SP

Em nota, o Metrô informou que o benefício para os mais de oito mil empregados será paga já nesta quarta-feira. Foi acertado um piso mínimo de R$ 3.900 para pagamento ou o repasse de uma parcela fixa mais um porcentual de 40% sobre o salário de cada funcionário (o que for maior). O Metrô confirmou a proposta.

O sindicato ameaçava paralisar as linhas há três semanas, por causa do impasse no pagamento da Participação nos Resultados. A paralisação afetaria cerca de 4 milhões de pessoas por dia.