Metroviários do DF cruzam os braços pelo 4º dia seguido A greve dos metroviários do Distrito Federal entrou hoje em seu quarto dia com 100% dos trabalhadores parados, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindmetrô). As 23 estações estão fechadas, prejudicando cerca de 150 mil usuários.