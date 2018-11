Metroviários do DF entram em greve a partir de hoje

De acordo com o secretaria geral da Federação Nacional dos Metroviários, Luciano Costa, a categoria negocia a campanha salarial desde o começo do ano, sem sucesso. Além do aumento salarial, os metroviários reivindicam melhorias no sistema de trens, estações e manutenção, cumprimento do acordo coletivo e a execução de um concurso público para contratar mais funcionários.

De acordo com o sindicato, o Metrô-DF protocolou na última sexta-feira uma ação de pedido de ilegalidade da greve junto à Justiça, que foi indeferida. Estão trabalhando cerca de 30% dos empregados da frota em operação. Uma manifestação está marcada para as 10 horas, na Praça do Relógio. O metrô do Distrito Federal atende diariamente em torno de 200 mil usuários.