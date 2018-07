Metroviários encerram greve em SP

Na audiência de conciliação realizada no início da tarde desta quarta-feira, foi definida a proposta de reajuste salarial da categoria em 6,17%. Além disso, o Metrô indicou que reajustará o valor do vale-alimentação (de R$ 158,57 para R$ 218) e do vale-refeição (de R$ 19 para R$ 23) e aumentará adicional de risco de vida para seguranças e agentes de estação de 10% para 15% do salário nominal. Todos os índices estão abaixo do que queriam os grevistas, mas foram estipulados na recomendação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Na audiência entre sindicato e Metrô, a categoria solicitou o pagamento do dia não trabalhado durante a greve e a companhia concordou.