Metroviários farão ato por acordo coletivo amanhã Os metroviários farão na tarde de amanhã uma manifestação em frente ao Centro de Controle Operacional (CCO) do Metrô, no Paraíso, zona sul de São Paulo. O ato tem como objetivo reivindicar o cumprimento do acordo coletivo firmado entre a empresa e o Sindicato dos Metroviários de São Paulo no encerramento da campanha salarial de maio. Segundo o sindicato, os funcionários das estações, tráfegos, segurança e do próprio CCO estarão presentes, já que todos eles são prejudicados pelo descumprimento do acordo. As chefias, de acordo com o sindicato, "implantam jornadas de trabalho conforme conveniência e não há equiparação salarial para funcionários que desempenham as mesmas funções." Também serão reivindicadas melhores condições de trabalho e o fim da prática de assédio moral.