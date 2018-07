Metroviários fazem ato público na Estação da Sé

"Não haverá interferência nas linhas do Metrô, não acontecerão paralisações, apenas um ato pacífico para mobilizar a população contra a degradação do sistema metroviário de São Paulo", informou o diretor executivo do Sindicato dos Metroviários, Alexandre Carvalho Leme.

Leme lembrou que há uma greve marcada para quarta-feira, quando os metroviários pretendem paralisar a circulação dos trens. De acordo com o Sindicato, o Governo do Estado exigiu que, na data do protesto, 100% da frota trabalhe para que a população paulista não seja prejudicada com a ausência do transporte público. "Para não deixar a população sem transporte, nós argumentamos com a liberação das catracas. A categoria pretende trabalhar, mas não queremos perder o nosso direito de protestar", disse.

O Sindicato dos Metroviários afirmou ainda que na segunda-feira haverá a divulgação de uma carta aberta à população informando sobre a liberação das catracas. "Nós solicitamos ao Metrô a liberação das catracas para que juntos possamos protestar contra o descaso do Governo com a população e com os funcionários do transporte público. "Caso a empresa do Metrõ não nos acompanhe na liberação das catracas, a alternativa da categoria é realizar a greve propriamente dita. Nós não deixaremos de protestar", afirmou Leme.

Segundo o sindicalista, caso o Governo do Estado negocie as solicitações em pauta sobre o reajuste salarial dos funcionários, a greve poderá ser impedida.