Metroviários fazem greve em cinco cidades O Sindicato dos Metroviários marcou para hoje à tarde uma assembleia para discutir a proposta de reajuste salarial do Metrô para o ano de 2012. Embora tenha classificado a assembleia como "decisiva" em nota à imprensa, o sindicato afirma que são poucas as chances de a reunião terminar com o início de uma greve.