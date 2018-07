O trabalho em campo parecia ser o mesmo do seu antecessor, mas Antônio Carlos Zago logo avisou que o Palmeiras será bem diferente do que o montado por Muricy Ramalho. Com dois volantes e Diego Souza atuando como meia.

O primeiro treino do novo técnico palmeirense foi leve e com muitas instruções. Antônio Carlos chegou à tarde na Academia de Futebol - pela manhã, se despediu dos companheiros do São Caetano - e com o novo uniforme realizou um trabalho em campo reduzido e também de cruzamentos. Justamente o que fazia Muricy. Em seguida, na sala de entrevistas, deu o seu recado. "Vamos com dois volantes e o Diego vai jogar como meia. Cada um vai jogar na posição que é a sua."

Ex-zagueiro do clube e ex-dirigente do Corinthians, Antônio Carlos tem apenas oito meses de experiência como treinador. Não se intimida com a nova função e aceitou o convite palmeirense para reformular a equipe - com as mesmas peças, porém, novos pensamentos.

"Meu time vai ter toque de bola. O Palmeiras sempre foi assim na sua história, não lembro de equipes que venceram só com raça", contou. "Espero construir uma equipe jogando com a bola nos pés, vindo de trás e chegando ao gol com facilidade." Os ensinamentos de Antônio Carlos vão contra as jogadas prediletas de Muricy: a bola alçada. O novo técnico promete também adotar o rodízio no clube. "No São Caetano eu fazia um revezamento com os jogadores para darmos condição para que eles atuem todo o campeonato. Aqui não será diferente."

Amanhã, no Palestra Itália, Antônio Carlos vai ter o primeiro desafio. A ideia da diretoria era deixar Jorge Parraga, técnico do B, para comandar o time contra o São Paulo, mas ela não foi adiante. "Não vejo por que ter outra pessoa no banco. Vou estar lá sofrendo com os jogadores", falou o comandante.

Ao contrário de dois técnicos experientes (Vanderlei Luxemburgo e Muricy), o Palmeiras resolveu apostar num treinador de pouca bagagem. "Estamos fazendo uma aposta certa, o escolhemos pela sua história de campeão", afirmou Luiz Gonzaga Belluzzo.