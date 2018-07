Mexicano Gutiérrez vai correr pela Sauber

A promoção do piloto de 21 anos do posto de reserva a titular fará com que o México tenha dois pilotos no grid de largada em 2013, uma vez que Sergio Pérez vai trocar a Sauber pela McLaren.

O holandês Robin Frijns, também de 21 anos, assumi o posto de Gutiérrez como reserva da Sauber.

A nova dupla de pilotos significa que Kamui Kobayashi, o único piloto japonês na F1, vai deixar a equipe.

Também nesta sexta-feira, a Caterham anunciou a contratação do piloto francês Charles Pic, atualmente na Marussia, para a próxima temporada.

A Caterham, que assim como a Marussia nunca marcou um ponto sequer na F1, não disse qual de seus atuais pilotos vai deixar a equipe.

(Reportagem de Alan Baldwin)