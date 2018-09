Mexicanos celebram Dia dos Mortos com festa

A pequena cidade de Jalapa del Valle, no México, comemorou o tradicional Dia dos Mortos no último domingo com um festival anual que mais parece uma festa de Carnaval. A "Muerteada", como a festa é conhecida, reúne moradores vestidos com fantasias coloridas para celebrar a data com música e danças no cemitério e nas ruas da cidade. "O Dia dos Mortos é de alegria para nós que estamos vivos", diz Mauro Cervantes, organizador da festa na cidade. "Tentamos nos divertir e, ao mesmo tempo, recordar os mortos que estão neste cemiterio." Além de ser uma data celebrada por católicos por toda a América Latina, como o Dia dos Finados, o Dia dos Mortos celebrado no México também tem raízes na cultura azteca, que pregava que os mortos voltavam para a Terra um dia a cada ano para visitar os familiares. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.