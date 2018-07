Méxicanos criam fantasias de bichos e aderem ao movimento furry

Um número significativo de mexicanos está aderindo cada vez mais ao movimento furry, em que as pessoas criam suas fantasias de animais de pelúcia e as usam nas mais diferentes ocasiões.

As roupas geralmente retratam bichos fictícios parecidos com personagens de desenhos animados com características humanas.

Adrian Diaz é um dos membros do movimento em Monterrey, no norte do país, onde está a maior comunidade furry do México.

Apesar de ter dezenas de amigos que saem fantasiados pela cidade, Diaz conta que as pessoas ainda olham de um jeito estranho para o grupo e se incomodam com a presença deles em locais públicos.

Os furries, como são chamados os membros do grupo, afirmam que este hobby é apenas uma forma de expressar o amor que eles sentem pelos animais e diz que as fantasias dão confiança a eles.

O movimento furry tem milhares de seguidores pelo mundo todo. O grupo realiza uma convenção anual em Pittsburgh, no Estado americano da Pensilvânia.

Mas a maioria das atividades é organizada pela internet. Para participar, os membros do movimento se caracterizam como personagens animais, ou fursonas, como eles são conhecidos.