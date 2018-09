Mexicanos mantêm tradição de jogo com bola de fogo

No vilarejo de Tamazulapam del Progreso, no Estado de Oaxaca, no México, uma tradição antiga é mantida pela comunidade de origem mixteca. Todos os anos, em abril, os residentes se reúnem para jogar La Batalla - um jogo parecido com o hóquei que usa uma bola de fogo. O objetivo é levar a bola de fogo o mais longe possível dentro do campo adversário. O time que fizer mais pontos vence. Não se sabe exatamente quando o jogo foi criado, mas ele era jogado pelos ancestrais mixtecas, antes da colonização espanhola. O organizador, Nahum Guzman Nava, afirma que La Batalla foi proibido pelos colonizadores espanhóis, que pensavam que o jogo era bruxaria, por conta dos simbolismos religiosos. Por isso, segundo Guzman Nava, não há muitos relatos históricos sobre a origem do jogo. La Batalla sempre é disputada à noite. A bola de fogo representa o movimento dos asteróides no universo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.