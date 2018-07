Mexicanos prejudicados pela gripe entram já nas oitavas

A 51ª edição da Taça Libertadores da América começa apenas no dia 27 de janeiro, mas já conta com duas equipes classificadas para as oitavas de final. Impedidos de disputar a fase na atual temporada, por causa do surto de gripe suína no México, San Luis e Chivas Guadalajara ganharam o direito de entrar direto no mata-mata em 2010. Hoje, na sede da Conmebol, em Luque, nos arredores da grande Assunção, serão conhecidos os grupos da maior edição da competição, com 40 equipes.

"Como um feito excepcional, a Libertadores de 2010 contará com 40 equipes. Será a maior de sua história", afirmou ontem Eduardo Deluca, secretário geral da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Além de número ampliado de participantes, a outra curiosidade será a paralisação para a disputa da Copa do Mundo da África do Sul antes das semifinais. Argentina, dona do atual campeão, o Estudiantes, contará com seis equipes. México e Brasil vêm logo atrás, com cinco representantes cada.

As repescagens - seis confrontos de ida e volta - serão entre os dia 27 de janeiro e 3 de fevereiro. "Para a confecção do calendário, foram respeitadas as datas Fifa para que fossem evitados os confrontos entre a competição e os jogos das seleções", informou a Conmebol. A fase de grupos seguirá entre os meses de fevereiro e maio, até o recesso da Copa. Volta em julho com as semifinais e a final será dia 18 de agosto.

Hoje, às 12h30, serão definidas as chaves. Mesmo com apenas 22 clubes definidos. Os paraguaios Arce e Gamarra, além de Juan Ramón Verón, pai de Verón, campeão com o Estudiantes, onde também jogou, são os convidados de honra da cerimônia.