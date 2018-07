México comemora Dia de Reis com bolo de 1,6 km

Um bolo de 1,6 quilômetro atraiu milhares de mexicanos para as comemorações do Dia dos Reis, na Cidade do México, no domingo. A guloseima gigante foi fabricada por cerca de 2 mil confeiteiros para celebrar o feriado que marca o dia em que os Três Reis Magos visitaram o menino Jesus. Para conseguir assar o bolo, ele foi dividido em 2,5 mil partes, levadas ao forno em vários bairros da capital mexicana. De acordo com os organizadores, para montar o produto final na praça Zocalo, foram necessárias várias horas. Em diversos países da América Latina, as crianças colocam uma carta dentro dos seus sapatos no dia 5 de janeiro e esperam a visita dos Reis Magos, que, segundo a tradição, lêem as cartas e deixam os presentes. No dia 6 de janeiro, a tradição são as procissões dos Reis Magos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.