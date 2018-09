México dará US$ 11,50 para famílias comprarem comida

O governo do México dará aos mexicanos mais pobres uma ajuda mensal em dinheiro de cerca de 120 pesos (aproximadamente US$ 11,50) para ajudar estas famílias a enfrentarem a crise alimentar internacional. O plano chamado Vivir Mejor ("Viver Melhor", em tradução literal) do presidente mexicano Felipe Calderón foi anunciado na segunda-feira e deve beneficiar mais de cinco milhões de famílias mexicanas. "Este é um complemento em dinheiro para fortalecer as rendas de quase 5,3 milhões de famílias inscritas em diversos programas do governo federal", afirmou o presidente. Calderón acrescentou que cerca de 26 milhões de pessoas ao todo serão beneficiadas. Números oficiais mostram que o preço dos alimentos para o consumidor aumentou em 4,55% no México nos 12 meses até o dia 30 de abril, o que representou a maior alta dos últimos três anos. Os produtos que lideraram esta alta de preços foram o tomate, frango e óleo de cozinha. Pacote Falando em rede nacional, Calderón também deu detalhes de sua nova política tarifária para o setor de alimentos. O governo mexicano vai eliminar impostos e tarifas para a importação de trigo, arroz, milho, pasta de soja e feijão. Também foi anunciada a redução em 50% das tarifas para a importação de leite em pó e a eliminação de impostos para a compra de fertilizantes no exterior. Além de um programa de apoio a produtores rurais, o pacote também prevê que o governo manterá o preço da gasolina, diesel e gás, apesar do aumento da cotação do petróleo no mercado internacional. Críticas Organizações de produtores de grãos como milho e feijão afirmam que este pacote do governo vai agravar as dificuldades já enfrentadas pelos agricultores do país nos últimos anos. A Confederação Nacional Camponesa (CNC), que conta com cinco milhões de produtores, afirmou que o programa é "tardio, insuficiente, ineficaz e vai contra os produtores de alimentos do país". Ainda segundo a organização, o pacote do governo beneficia os produtores do exterior. A União Geral Operária, Camponesa e Popular também criticou o plano de Calderón e alertou que ele vai fracassar. A organização acrededita que o governo não encontrará grãos para importação, devido ao fato de os países produtores "estarem impondo tarifas que impedem a saída" destes produtos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.