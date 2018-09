México detém suposto líder do cartel de Sinaloa

Garibay, de 52 anos, era a ligação entre o cartel de Sinaloa com os fornecedores colombianos de cocaína desde a prisão de Vicente ``El Vicentillo'''' Zambada, informou o departamento.

Segundo as autoridades, o pai de Zambada, Ismael ``El Mayo'''' Zambada, é um dos líderes do cartel de Sinaloa, juntamente com ``El Chapo'''' Guzman.

Garibay era investigado pelas autoridades por tráfico de cocaína da Colômbia para o México e por estar envolvido em vários sequestros e assassinatos.

Acredita-se que Garibay liderava uma célula com pelo menos 28 membros do cartel, dentre eles seu irmão, Jose Luis Garibay, que foi detido em 2005.

No Estado de Tamaulipas, pelos menos 11 homens armados morreram em três confrontos separados com soldados da Marinha e do Exército mexicanos.