México e Chile pressionam por vacina contra gripe suína

"É urgente que todos os países em desenvolvimento tenham acesso a uma vacina eficaz, quando esta estiver disponível, além de assegurar a disponibilidade de tratamento adequado para combater esta doença", disse o presidente do México, Felipe Calderón, que se encontrou ontem com a presidente chilena, Michelle Bachelet. Ela foi a primeira líder estrangeira a visitar o México desde que a epidemia surgiu pela primeira vez, há dois meses.

Bachelet disse que o Chile vai usar a experiência do México - que esteve no centro da pandemia global - a fim de montar uma estratégia para enfrentar "o crescente número de casos" no país, que já confirmou sete mortes e 5186 infecções.