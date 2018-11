México entrega corpo de brasileira morta em Cancún Autoridades do México entregaram a familiares o corpo de Mônica Beresford-Redman, brasileira encontrada morta em um hotel de Cancún, em 8 de abril. Ela era casada com o norte-americano Bruce Beresford-Redman, produtor de "Survivor" e co-criador do programa "Pimp My Ride", e que agora está impedido de deixar o México enquanto as investigações não terminarem.