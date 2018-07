México está pronto para enfrentar Brasil, diz técnico

Herrera, que assumiu o cargo no ano passado, disse que a vitória de 1 x 0 após a anulação de dois gols de Giovani dos Santos mostra a força mental necessária para avançar no torneio.

"A equipe superou os gols anulados", disse Herrera. "O time mostrou que é mentalmente forte".

"Os jogadores estavam concentrados, e se mantivermos esse foco no campo e continuarmos a jogar futebol assim, podemos superar qualquer coisa", acrescentou.

O México enfrentará o Brasil em Fortaleza na terça-feira, ao passo que Camarões jogará contra a Croácia um dia depois em Manaus.

O técnico de Camarões, o alemão Volker Finke, não quis usar o campo encharcado e a forte chuva como desculpas para a derrota, dizendo que sua equipe criou boas chances na Arena das Dunas para conseguir um resultado.

"As condições foram as mesmas para ambos os times então não podemos reclamar do tempo", disse Finke. "O próprio campo não era tão ruim. É uma pena não termos vencido, mas ambas as equipes tiveram chances".

Herrera, disse que não vai se preocupar com a arbitragem na próxima partida.

O Brasil superou a Croácia por 3 x 1 na abertura da Copa do Mundo, em parte por causa de um polêmico pênalti marcado para os anfitriões.

"Não, não estamos pensando no juiz", disse Herrera. "Estamos pensando no que temos que fazer. Pessoas cometem erros".

"Os primeiros dois gols foram válidos. Eu esperava que pudéssemos ter um gol. Quando marcamos para valer, a primeira coisa que fiz foi olhar para o bandeirinha".