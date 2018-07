México lança plano de US$ 4,3 bi para amenizar crise

O presidente do México, Felipe Calderón, anunciou um plano de US$ 4,3 bilhões para gastos de emergência em infra-estrutura, a fim de ajudar o país a atravessar o período de crise econômica mundial. Em discurso transmitido pela televisão, Calderón afirmou que o México está enfrentando queda nas exportações, investimentos e remessas de estrangeiros como resultado da desaceleração econômica dos Estados Unidos. O plano, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso mexicano, "não é um resgate financeiro; vai se concentrar no fortalecimento dos motores de nossa economia", afirmou Calderón. Entre as propostas do plano de emergência do governo mexicano está o aumento nos gastos públicos, especialmente no setor de infra-estrutura, incluindo estradas, escolas, habitação e prisões. O plano também prevê a construção de uma nova refinaria de petróleo e um programa para ajudar pequenas e médias empresas. Bancos A economia do México, umbilicalmente ligada à economia americana, conseguiu gerenciar relativamente bem os efeitos da crise financeira mundial. Mas, segundo analistas, a desvalorização do peso é um sinal de que o país está passando por um momento difícil. México e Brasil, as maiores economias da América Latina, tomaram medidas para socorrer suas economias em relação ao aumento do dólar. Na quarta-feira, diante da disparada da moeda americana, os Bancos Centrais dos dois países venderam dólares no mercado à vista. No caso do Brasil foi a primeira vez em cinco anos que a medida foi tomada. O Banco Central do México vendeu US$ 2,5 bilhões. Em seu discurso, na quarta-feira, Calderón afirmou que os bancos do México estão seguros apesar da crise mundial. Mas ele reconheceu que a desaceleração nos Estados Unidos e em outros países terá repercussões no México, gerando efeitos como queda nas exportações, nos investimentos e no fluxo turístico. "Ao mesmo tempo, muitos imigrantes que enviam dinheiro dos Estados Unidos para suas famílias neste momento não têm emprego ou temem perder estes empregos, o que sugere que teremos menos remessas", disse o presidente mexicano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.