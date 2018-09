México ordena prisão de marido por morte de brasileira

O procurador estadual Francisco Alor Quezada afirmou que o juiz concluiu que a análise da procuradoria trouxe elementos "suficientes para emitir a ordem de prisão contra o senhor Bruce Beresford por homicídio qualificado de Mônica Burgos".

Horas antes da ordem de prisão ser emitida, Beresford-Redman negou que tivesse matado a mulher e pediu que as autoridades mexicanas prendessem o responsável pelo crime. O ex-produtor do popular programa norte-americano está nos Estados Unidos, apesar de autoridades mexicanas terem retido seu passaporte e ordenado que ele permanecesse no México.

"Beresford-Redman é inocente deste crime e está preparado para se defender perante um tribunal de justiça", afirmou o advogado dele, Richard G. Hirsch. O produtor afirmou em declarações por escrito que "Mônica era o eixo pelo qual girava toda nossa família. Desde suas irmãs e seus pais até meus pais e, claro, nossos filhos e para mim, ela era tudo para nós". Ele se declarou "indignado ante a insinuação de que eu tive algo a ver com sua morte".

O advogado disse que o ex-produtor dos programas "Survivor" e "Pimp My Ride" retornou aos Estados Unidos para ficar com seus filhos e resolver problemas familiares e pessoais. Se for considerado culpado, ele pode pegar entre 12 e 30 anos de prisão. Caso existam agravantes, essa pena pode ainda subir.