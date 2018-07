México tem 'maior rinque de patinação no gelo do mundo'

Apesar de registrar temperaturas médias de 20 graus Celsius em pleno inverno, a Cidade do México está abrigando em sua praça central um gigantesco rinque de patinação no gelo. Os mexicanos dizem que é o maior rinque do tipo no mundo, com mais de 3 mil metros quadrados de área. Perto da praça fica ainda um tobogã de quase 40 metros. Milhares de famílias aproveitam para viver um clima de Natal antecipado quase europeu. Este é o segundo ano consecutivo da atração e a prefeitura espera que ela atraia milhares de pessoas pois é gratuita. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.