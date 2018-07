México volta à Fórmula 1 em calendário com 20 provas em 2015

O calendário de 2014 da F1 tem 19 corridas.

O Grande Prêmio do México, em 1º de novembro na Cidade do México, será realizado uma semana depois do GP dos EUA, em Austin, no Texas. A última vez que o México esteve no calendário da F1 foi em 1992.

O GP da Austrália, em Melbourne, vai abrir a temporada como de costume, em 5 de março, enquanto Abu Dhabi vai novamente realizar a última prova do campeonato, em 29 de novembro.

A corrida do Brasil será a penúltima do calendário, em 15 de novembro.

A temporada 2015 terá quatro "dobradinhas" de corridas em finais de semana consecutivos: Malásia e Bahrein; Alemanha e Hungria; Cingapura e Japão; e então Estados Unidos e México.

Como esperado, o Grande Prêmio da Índia, que foi cortado do calendário em 2013, não retornou ao campeonato, e também não houve espaço para uma corrida em Nova Jersey, após seguidos adiamentos.

A Fórmula 1 teve 20 corridas em uma temporada pela última vez em 2012.

Veja o calendário provisório da F1 para 2015:

05 de março - Austrália

29 de março - Malásia

05 de abril - Bahrein

19 de abril - China

10 de maio - Espanha

24 de maio - Mônaco

07 de junho - Canadá

21 de junho - Áustria

05 de julho - Inglaterra

19 de julho - Alemanha

26 de julho - Hungria

23 de agosto - Bélgica

06 de setembro - Itália

20 de setembro - Cingapura

27 de setembro - Japão

11 de outubro - Rússia

25 de outubro - EUA

01 de novembro - México

15 de novembro - Brasil

29 de novembro - Abu Dhabi

(Reportagem de Alan Baldwin)