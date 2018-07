MG: médico deixa a namorada no seu lugar durante plantão Um médico é investigado no sul de Minas Gerais porque teria abandonado o plantão do Hospital São José, na cidade de Capetinga, no último final de semana e deixado sua namorada, que seria estudante de medicina, no seu lugar. Ela teria atendido pacientes e receitado remédios, mas acabou descoberta pelas enfermeiras ao atender um homem com o braço quebrado e dizer que não sabia fazer sutura.