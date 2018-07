MG não vê risco imediato de gripe suína, diz secretário O secretário de Estado da Agricultura de Minas Gerais, Gilman Viana Rodrigues, disse hoje que o surto de gripe suína, que se originou no México e já tem casos identificados nos Estados Unidos, Canadá e Espanha, "não representa um fator de preocupação à vista" para o Estado. O secretário informou, no entanto, que o setor de vigilância sanitária está atento. "Assim como ocorreu com a gripe aviária, estamos atentos e vigilantes e o IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) mantém uma rotina de fiscalização, mas ainda não há nada no Brasil", disse ele.