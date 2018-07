MG quer assumir recuperação do anel rodoviário de BH

O edital foi cancelado depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) constatou irregularidades no projeto de engenharia e reconheceu que o valor previsto para os gastos estavam superestimados. Como contrapartida para assumir a concorrência, o governo mineiro pede que a administração federal repasse ao Estado os recursos já previstos no orçamento da União.

A recuperação do Anel Rodoviário é marcada por polêmicas. Em setembro de 2009, a prefeitura da capital e o governo estadual decretaram "estado de calamidade pública" em razão da situação da via de 27 quilômetros que registra altos índices de acidentes e mortes - 115 desde 2007 e 24 somente neste ano, de acordo com o governo.