MG registra 1ª morte causada por gripe suína em 2011

O nome da vítima não foi revelado. Segundo a SES, a paciente era uma mulher de 44 anos que morava em Nepomuceno e morreu internada em um hospital de Baependi, ambas na região sul do Estado. Ainda de acordo com a SES, a paciente tinha quadro de obesidade e hipertensão e já havia sido orientada a se imunizar contra o Influenza, mas teria se recusado a tomar a vacina.

Em 2009, ano de maior incidência da doença, o Estado contabilizou 2.529 casos confirmados do H1N1, com 202 mortes. Desse total, 707 casos e 14 óbitos foram registrados em Belo Horizonte. No ano passado, a doença atingiu nove pessoas em Minas, sendo que três morreram. Na capital foram quatro casos confirmados, com duas mortes.