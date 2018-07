MG registra 22 mortes nas rodovias federais no feriado

Boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra que aconteceram 452 acidentes no período. Os números são menores que os registrados durante a comemoração do ano passado, entre os dias 31 de março e 4 e abril, quando 31 pessoas morreram e 351 ficaram feridas, em 603 acidentes.

Bahia

Na Bahia, o número de mortes nas estradas federais chegou a 22, em 184 acidentes. No ano passado foram registradas seis mortes, em 105 acidentes. A PRF atribui o aumento dos índices à imprudência dos motoristas. Os policiais distribuíram 3.443 multas nas estradas baianas, das quais 865 por ultrapassagens em locais proibidos. Além disso, 48 motoristas foram flagrados com presença de álcool no sangue pelo teste do bafômetro.