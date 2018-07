MG: Sobe para 166 cidades em situação de emergência

Subiu para 166 o número de cidades que decretaram situação de emergência em Minas Gerais. Na manhã de ontem, eram 153 cidades na lista dos municípios gravemente afetados pelas chuvas que atingem o estado desde outubro do ano passado.

Ao todo, 228 cidades de Minas Gerais foram prejudicadas pelos eventos climáticos desde o início da temporada de chuvas. Quinze pessoas morreram e três estão desaparecidas. Mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas, 52.723 mil estão desalojadas, mais de 4 mil estão desabrigadas. Cerca de 16 mil casas foram danificadas.

Para este sábado, a previsão é de chuva no fim da tarde em boa parte do estado, de acordo com a Defesa Civil. A chuva deve atingir com mais intensidade somente o sul de Minas e o Triângulo Mineiro.

Crédito

O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) está operando uma linha de crédito especial para atender as empresas que sofreram prejuízos com as chuvas. Os pedidos de financiamento devem ser encaminhados ao BDMG até o dia 31 de maio de 2012 e a documentação solicitada até 30 de junho.

O Programa Emergencial de Socorro a Empresas e Cooperativas com Empreendimentos Afetados por Chuvas Intensas (Fundese Solidário) dará apoio financeiro às micro e pequenas empresas e cooperativas para a reparação de danos causados por chuvas e inundações. Essa é uma das medidas anunciadas pelo governador Antonio Anastasia (PSDB) em apoio às cidades afetadas pelas enchentes. O decreto que cria essa linha de crédito especial foi publicado na edição de quarta-feira do Jornal Minas Gerais.

Para solicitar o financiamento, é preciso preencher um formulário que estará disponível no site do BDMG em breve. Outra opção é procurar um dos parceiros do banco - Cecremge, Crediminas, Fiemg, FCDL, Fecomércio, Federação dos Contabilistas, Federaminas e Sebrae-MG - na cidade ou região em que está localizada a empresa. Este ano, o BDMG conta também com os correspondentes bancários. São 36 cooperativas já credenciadas que poderão auxiliar as empresas que necessitarem do crédito a fazer o pedido de financiamento.

Os recursos poderão ser usados em investimentos fixos para substituição e reparos de ativos danificados e também para recomposição de capital de giro, para cobrir gastos com a folha de pagamento, fornecedores, impostos, taxas, aquisição de insumos, mercadorias para revenda e material de consumo.