MG tem 203 cidades em estado de emergência Mais de 200 municípios mineiros já decretaram situação de emergência em consequência dos temporais que atingem o Estado desde outubro do ano passado, segundo levantamento da Defesa Civil Estadual. Entre as 251 cidades atingidas pelas chuvas, 203 decretaram a situação. Dezoito pessoas morreram neste período e 3.444.994 pessoas foram afetadas pelos alagamentos. Deste total, 69.239 estão desalojados (que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares) e 7.588 estão desabrigados (pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos). Uma pessoa continua desaparecida.