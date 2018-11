MG tem 4 casos suspeitos de gripe suína e monitora 2

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) recebeu na noite de ontem outro paciente para investigação da gripe suína. Trata-se de um homem de 30 anos e que na última semana esteve na Argentina e no Paraguai. Há dois dias, ele apresenta dores musculares, dores nas articulações, dor de cabeça e febre, mas seu estado de saúde é clinicamente estável.

Também foi encaminhado hoje, por precaução, o caso de um homem de 40 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande Belo Horizonte, vindo de Miami, nos Estados Unidos. De acordo com a pasta, o paciente viajou no último dia 26 de abril para Cancún, no México, onde permaneceu por sete dias. Em seguida, ele se dirigiu a Nova Iorque, onde relatou ter enfrentado mudança brusca de temperatura e chuva. Por último, esteve em Miami, de onde retornou. Há dois dias ele apresenta sintomas como dor de garganta, dor muscular, tosse e dor de cabeça, mas está sem febre.

Os gêmeos, do sexo masculino, de um ano de idade, que estão internados desde quarta-feira no Hospital das Clínicas para investigação da Influenza A (H1N1) estão com febre e ainda apresentam sintomas respiratórios leves, mas o estado de saúde de ambas permanece estável.