MG tem 72 municípios afetados pelas chuvas

Deste total, porém, apenas cinco municípios tiveram o decreto homologado pelo Estado e em apenas dois a situação de emergência foi reconhecida - as cidades de Coração de Jesus e Cuparaque, localizadas, respectivamente, no norte e Vale do Rio Doce mineiro. As regiões estão entre as mais atingidas pelos temporais. Os municípios sofreram com enchentes no início de novembro e dezembro.

A Cedec contabilizava oficialmente até a tarde de hoje (31) 15 mortos em decorrência das chuvas desde novembro, sendo 12 somente nesta semana. A previsão do Centro de Controle de Emergências da Defesa Civil é de chuvas com maior intensidade no Estado até segunda-feira.