MG terá chuva forte e ES pancadas isoladas amanhã São Paulo, 25/12/2013 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta em suas previsões climáticas para esta quinta-feira, dia 26, a possibilidade de chuvas "com intensidade moderada a forte" em Minas Gerais. Segundo boletim da empresa, há ainda a possibilidade de "acumulado significativo em áreas isoladas do Norte, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata".