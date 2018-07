Para o jovem respirar normalmente, ele precisa ter instalado no corpo um marcapasso diafragmático. O procedimento para instalação do aparelho, que no Brasil é feito apenas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, custa R$ 500 mil. A Secretaria de Estado da Saúde de Minas se recusa a arcar com os gastos porque o procedimento não está previsto no Sistema Único de Saúde (SUS).