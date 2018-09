Mianmar aceita 'todas' missões de ajuda a vítimas de ciclone A junta militar birmanesa se comprometeu na sexta-feira a liberar o acesso de equipes humanitárias ao delta do Irrawaddy, "independentemente de sua nacionalidade", a fim de ajudar os sobreviventes do ciclone Nargis, segundo funcionários da ONU. A concessão foi obtida pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, numa reunião de mais de duas horas com o general Than Shwe, chefe da junta militar, em Naypyidaw, a remota capital construída pelos militares na selva de Mianmar. Desde o ciclone de 2 de maio, a atuação dos trabalhadores humanitários estrangeiros estava restrita a Yangon, antiga capital e maior cidade do país. Eles estavam proibidos de irem ao delta do rio Irrawaddy entregar pessoalmente a ajuda aos mais necessitados. "O general disse não ver razão para isso, desde que sejam trabalhadores genuinamente humanitários e que esteja claro o que eles vão fazer", disse um assessor de Ban. Aparentemente, a junta resistia à presença de estrangeiros no interior por temer as consequências políticas para o misterioso regime birmanês. Tal recusa provocou indignação mundial, a ponto de a França sugerir o uso da força para fornecer assistência às vítimas. Ban disse que o aeroporto de Yangon será usado como centro de distribuição da ajuda internacional, e que agora a operação poderá finalmente deslanchar. Especialistas em desastres diziam que a recusa dos generais em abrir as portas do país poderia levar à morte de milhares de pessoas por fome e doenças no delta. O ciclone já deixou quase 134 mil mortos e desaparecidos. A ONG World Vision, uma das poucas presentes em Yangon, disse que qualquer concessão da junta será bem-vinda, mesmo que limitada. "Estamos cautelosamente otimistas. O importante é o acesso ao delta", disse um porta-voz da entidade em Bangcoc. Ban disse a jornalistas que o acompanham que Than Shwe está "adotando uma postura bastante flexível nessa questão". Os militares governam a antiga Birmânia há 46 anos. No ano passado, houve uma violenta repressão a manifestações pró-democracia promovidas por monges budistas. Os incidentes desencadearam sanções ocidentais ao país. (Reportagem adicional de Ed Cropley e Rob Taylor em Bangcoc)