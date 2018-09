Mianmar autoriza entrada de mais ajuda internacional

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, afirmou nesta terça-feira que Mianmar autorizou a entrada de nove helicópteros do Programa Mundial de Alimentos para levar ajuda às vítimas do ciclone que atingiu o país há duas semanas e meia. Nos últimos dias, vários grupos de ajuda humanitária vêm tentando levar comida e mantimentos às vítimas, como o grupo Democratic Voice of Burma, que fez imagens da distribuição de comida. Segundo integrantes do grupo pró-democracia, os soldados birmaneses não deixaram os caminhões pararem para a distribuição de comida e, por isso, os suprimentos tiveram de ser jogados com os veículos em movimento. O governo de Mianmar decretou nesta terça-feira três dias de luto oficial. A decisão foi anunciada após o subsecretário-geral de ajuda humanitária da ONU, John Holmes, ter visitado algumas das instalações mais bem-equipadas de ajuda às vítimas. Quase 80 mil pessoas já morreram após a passagem do ciclone, e outras 50 mil permanecem desaparecidas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.