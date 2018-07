Mianmar e ONU discutem fortalecimento de relações

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse em comunicado separado que havia aceitado o convite do presidente do Mianmar, Thein Sein, para visitar o país do Sudeste Asiático "assim que possível." Essa visita poderia acontecer dentro de alguns meses, disse o assessor especial de Ban para o Mianmar, Vijay Nambiar.

O ministro de Relações Exteriores do Mianmar, Wunna Maung Lwin, conversou com Ban durante a cúpula dos países do Leste Asiático, que reuniu líderes de 18 países, na ilha indonésia de Bali.

"Foi uma reunião muito frutífera," disse ele à Reuters. "Discutimos uma melhor cooperação entre o Mianmar e as Nações Unidas", afirmou, sem dar maiores detalhes.

O Mianmar começou uma série de reformas desde que o Exército transferiu o poder em março aos civis, depois da primeira eleição em duas décadas. O processo foi criticado, na época, como uma farsa para manter o governo autoritário por trás de uma fachada democrática.

No entanto a votação foi seguida de pedidos pela paz com grupos de minorias étnicas, tolerância a críticas, maior liberdade às mídias, a libertação de mais de 230 prisioneiros políticos e maior comunicação com a vencedora do Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, que foi libertada no ano passado depois de 15 anos de prisão domiciliar.