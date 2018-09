Mianmar relaxa restrições a ajuda internacional

Cada vez mais ajuda internacional chega às áreas afetadas pelo ciclone tropical Nargis, em Mianmar, em meio a sinais de que o governo está relaxando as restrições ao acesso de auxílio estrangeiro. O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas (ONU) foi permitido a distribuir as 38 toneladas de comida que estavam retidas no aeroporto de Rangoon, enquanto que agências humanitárias também relataram progressos. Porém, elas alertaram que a quantidade de ajuda que está chegando às áreas afetadas pelo ciclone está longe de ser suficiente. A organização não-governamental britânica Oxfam afirma que o número de mortos pode passar dos 100 mil e que 1,5 milhão de pessoas estão sem água potável nem saneamento básico. Sinais positivos Sobreviventes do desastre começam a se aglomerar em acampamentos nos limites da área afetada há oito dias. A ONU, que fez um apelo por US$ 187 milhões de ajuda, diz que os sobreviventes das áreas mais afetadas precisam urgentemente de comida, abrigo e ajuda médica. Países vizinhos como China e Tailândia têm enviado ajuda para Mianmar e o primeiro avião americano com auxílio deve pousar no país nesta segunda-feira. A ONU estima que apenas um quarto dos sobreviventes do desastre tenham recebido ajuda até o momento. Porém, o chefe da organização britânica Save the Children in Burma, Andrew Kirkwood, disse que existem sinais positivos nas operações. "Parece que mantimentos estão passando pelo aeroporto com muito mais facilidade", disse Kirkwood à BBC. "As pessoas têm conseguido garantir pelo menos um fornecimento mínimo de barcos e caminhões e combustível. Acho que isso realmente ajudou." A ONU também disse ter recebido alguns sinais "razoavelmente positivos" das autoridades birmanesas. Porém, segundo o correspondente da BBC em Bangcoc, Andrew Harding, muitos sobreviventes estariam extremamente desidratados e as crianças, particularmente, estariam doentes com diarréia. Após mais de uma semana ao relento, feridas estão ficando infeccionadas e pouca ajuda preciosa está chegando a estas pessoas, diz Harding. 'Tragédia inimaginável' O Comitê de Resgate Internacional diz que sem uma imensa entrega de comida, Mianmar corre o risco de vivenciar uma "tragédia inimaginável". "A não ser que haja uma injeção imensa e rápida de ajuda, especialistas e mantimentos nas áreas mais afetadas, uma tragédia de escala inimaginável pode ocorrer", disse Greg Beck. A diretora da Oxfam, Sarah Ireland, disse que o desastre era uma "tempestade perfeita" que tem "todos os fatores" para virar uma "catástrofe de saúde pública". Enquanto a ajuda tenta chegar às vítimas, o governo militar birmanês afirmou que o comparecimento às urnas no referendo realizado neste sábado foi imenso. O processo, para aprovar uma constituição elaborada pela junta militar, foi realizado na maior parte do país, mas foi adiado nas áreas mais atingidas pelo ciclone tropical Nargis, a cidade de Rangoon e o delta Irriwady. A votação foi mantida pelo governo apesar de apelos da ONU para adiá-la e concentrar todos os esforços na ajuda às vítimas do ciclone. Os generais birmaneses dizem que o referendo vai abrir caminho para eleições democráticas em 2010, mas a oposição diz que a constituição deve solidificar o poder dos militares. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.